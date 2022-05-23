孫盛希成功打入國際市場，成為國際品牌新寵兒。滾石唱片提供

金曲唱作才女孫盛希近日接棒擔任5月份「Spotify EQUAL Taiwan」封面人物，與張惠妹、魏如萱、蔡健雅等多位優秀女音樂人齊名，藉由音樂作品為全球女性平權發聲。孫盛希的個人肖像也一躍登上紐約時代廣場巨型LED看板，以台灣女聲代表之姿走出國際。

得知刊登消息，孫盛希興奮喊道：「原來是這種感覺！很想飛到現場拍照，把照片狂轉給親朋好友們，想像著家人會驕傲的樣子。」也透露「從認真玩音樂那天起，常常把『有一天想要在Grammy演出』這夢想掛在嘴邊，終於有一種更靠近夢想一步的感覺。」孫盛希特別感謝Spotify，讓她從中得到更多動力做接下來的計畫，也向大眾呼籲：「誠摯邀請你們加入我的行列，傾聽女性的聲音、收聽女性的歌曲！」

孫盛希的創作始終不乏為女性發聲的力量，曾以自身女性為題，推出《Girls》、《女・人Woman》等專輯，「Spotify EQUAL Taiwan」歌單即收錄了孫盛希首張創作專輯中的歌曲〈恆溫〉，以及近年為電視劇《無神之地不下雨》打造的發燒片尾曲〈雨不停。流〉。孫盛希自我勉勵：「希望能持續透過音樂被看見、被記得，並創造更美好的世界，成為有影響力的音樂人。」

孫盛希日前和創作歌手 KIRE 合唱新單曲〈Sun〉，攻佔KKBOX排行榜第3名，更拍攝甜蜜浪漫MV，自我突破獻出螢幕初吻。孫盛希也透露，新專輯正緊鑼密鼓籌備中，近期在努力創作寫歌及練舞，接下來還有更多的創作及合唱計畫，將陸續帶來嶄新的音樂火花，希望在6月份能如期推出全新單曲與大家見面。