縣長楊文科等人竹北4座特色公園熱鬧動土開工，兒26公園將打造成「五色鳥樂園」。（羅浚濱攝）

縣府3年投入2億元興建22座特色公園，第二波竹北市台科大都計區內，以繪本為主題串連兒22、兒24、公25及公兒26等4座公園，23日在規畫為「五色鳥樂園」的兒26公園，由縣長楊文科及地方民代熱鬧動土開工，4座特色公園預計年底完工，將能更優化當地的生活品質。

楊文科說明打造22座特色公園的進度，第1波7座公園，將在6月起陸續完工用，包含第2波共12座公園，將在明年初和年底完工，並有3座公園配合停車場規畫興建，讓未來竹縣公園不再是制式化的罐頭遊具，孩子可以玩到更多挑戰和趣味性的設施。

楊文科說，第二波竹北4座公園以「小竹繪本」主題串聯，每個公園遊戲場，各自具有竹縣在地特色的童趣造型設施，讓各年齡層的鄉親到公園，如翻閱不同的故事繪本，從中得到不同的感官體驗。

產發處長陳偉志指出，第二波4座公園總面積1萬9千平方公尺，會留原本林蔭綠意，改造成「大王花」、「小蝸牛之家」、「小猴森林」及「五色鳥樂園」為主題的特色公園，展現融合本地人文景觀風貌。

設置的遊具包含大王花造型遊戲組、蝸牛主題遊具、小猴鞦韆與攀爬繩及五色鳥造型爬網等遊戲組，提供具有鄰里型、多元型及挑戰型的遊憩設施，將能提升台科大區內居民更優質的生活品質。

關心特色公園議題的新竹縣友善兒童促進會理事長楊怡青表示，這次動工的兒22、兒24公25及公兒26公園，鄰近鹿場里和北興里，這2個里周邊缺乏老人休憩與孩子玩樂的公園，縣府將改造成特色公園，讓鄉親都十分期待年底完工後，可以享受到好玩的公園。