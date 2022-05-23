南台灣新冠肺炎疫情加溫，台南市觀旅局推「復原者聯盟」政策鼓勵百萬確診康復者到台南旅遊，觀光業仍不見起色，旅宿業的端午節訂房慘澹，6月持續看衰業績，加上去年政府推出紓困貸款已接近還款期限，業者盼有第3次紓困貸款或可延後還款，台南市觀旅局將認為補償重點將放在疫後的振興方案。

台灣已有百萬人確診復原，這些人再感染機率低，台南市政府抓住解隔離後想外出散心的心態，順勢推出「復原者聯盟」，鼓勵這群人到台南遊玩，不過在端午節連假並未有明顯效果。

台南市旅館與民宿業整個5月平均住宿率都降到冰河期，前者平均4成、後者平均2成，兩者的端午連假住房率皆維持在平均數之間，未見起色，業者持續看壞6月觀光市場，認為住宿率將更差。

觀光復甦遙遙無期，台南市民宿協會理事長柯凱文表示，全市480家合法業者，已有同業靠著貸款度日，尚未合法的業者沒有補助、沒有政府協助行銷，勢必更慘，只能期待疫情平穩的日子來臨。

台南市晶英酒店的5月住房率4成5與端午連假接近，台南大飯店端午連假住宿率也約4成5。台南市旅館公會理事長吳俊泰表示，端午連假各家旅館住宿率落差大，平均約4成，業者擔心的是這幾天還會再接到旅客退房電話。

去年政府因疫情推出的紓困貸款方案，今年已逼近本金還款日，不少旅宿業者生意卻仍持續受困，希望政府推出第3次紓困貸款或者可延後還款的方案。

台南市觀旅局長郭貞慧表示，台南市「復原者聯盟」政策剛推出，需時間發酵，台南市已將業者心聲反應給中央單位，將觀察疫情變化，重點放在疫情穩定後的振興措施。