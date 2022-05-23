美國總統拜登與日本首相岸田文雄在會談後舉行記者會。

目前正在日本訪問的美國總統拜登今（23）日表示，如果北京犯台，他表示願意動用武力捍衛台灣。

綜合路透社、俄羅斯衛星通訊社等外媒報導，拜登今日被問及美國是否會對中國大陸強行控制台灣的企圖進行軍事干預時，他回答「是的」，並表示如果北京侵犯台灣，美國會軍事捍衛台灣。

「這是我們做出的承諾」，拜登說：「我們同意一個中國政策，我們簽署了它，…但透過武力取得並不合適。」

他強調美國與其他國家一起確保中國大陸不能對台灣動用武力。

他更警告解放軍持續飛近台灣島是在「冒險」。

針對拜登的發言，路透社引述白宮官員指出，美國對台政策並未改變。一名拒絕透露姓名的白宮官員表示，「如同總統所說，我們的政策並未改變，他重申了我們的一中政策，以及我們對台灣海峽和平與穩定的承諾，他也強調了我們基於台灣關係法的承諾，提供台灣自衛的軍事手段。」

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