大S徐熙媛去年和汪小菲離婚後，閃婚韓團酷龍具俊曄，新婚生活低調美滿，已退居前夫的汪小菲，多次傳出和25歲大陸女星張穎穎熱戀交往，不過2人始終否認這段關係，就在昨日汪小菲上傳野餐照到微博，被抓包和張穎穎分享的照片背景幾乎雷同。緊接著又有大陸狗仔拍到兩人疑似同居畫面，稍早女方張穎穎已做出回應。

汪小菲被懷疑和張穎穎已同居。(圖/汪小菲 微博)

大陸狗仔「攝影劉大錘」，指稱拍到張穎穎連續4天返回汪小菲的住處，還以汪小菲乘坐的賓士跑車代步，原疑似男女的同居，現在被實錘了。接著狗仔還拍到張穎穎和汪小菲，出門等做PCR的畫面。結束返家後，張穎穎先走進房內，汪小菲身邊有司機掩護，在外轉幾圈才進門。有眼尖網友就發現兩人穿的衣服和野餐照相同。

汪小菲是在21日發微博，分享和友人郊外野餐照，卻馬上被抓包和張穎穎4日在小紅書分享的野餐照相似，汪小菲曾一度刪文處理，反倒顯得此地無銀三百兩。隔天張穎穎在微博發出澄清文，「流言，聽聽就好了八卦，說說就算了。很認真的去聽論是非就是你的不對了，天下本無事，庸人自擾之，揮揮衣袖，不帶走一片雲彩」。

張穎穎微博澄清全文。(圖/張穎穎 微博)

汪小菲這篇微博野餐九宮圖微博已恢復。(圖/汪小菲 微博)

如今汪小菲微博也已恢復，網友們湧入留言：「和張穎穎一起去野餐，還要分開發照片」、「你倆要官宣啦」、「敢搞三就要公開」、「死鴨子嘴硬，越來越反感你」、拍到承認又怎麼了？」、「發了刪，刪了恢復，做事坦蕩一點不好嘛」、「小菲要好好看具先生稱兄道弟，希望你們好好相處」簡直比當事人還要關心感情狀態。