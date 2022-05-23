上海疫情近期有所緩解，部分地區已經解封，這讓不少滯留在上海的打工人紛紛踏上返鄉路。據中國鐵路局上海局通報，目前上海開行鐵路總班次已增至21班，單日預計發送旅客超過1萬人次，主要是離滬返鄉人群。從上海離開的人都去了哪？據百度遷徙地圖顯示，從5月16日至21日，從上海遷出的目的地最主要省份為江蘇佔比32％，其次為浙江與安徽。

根據香港01報導，從5月16日起，上海開始分階段有序放開社會活動，加開鐵路、航班數量，不少民眾通過鐵路、機場離開上海返鄉。有大陸網民更記錄下虹橋火車站一幕，許多人攜帶行李箱排隊進站，畫面排起了長龍。

但這些返鄉者具體都遇去了哪？根據百度地圖「遷徙大數據」顯示，5月20日，上海遷出人口主要目的地為江蘇，佔上海遷出人口總量的32％ ；浙江，佔上海遷出人口總量的18.19％ ；安徽，佔上海遷出人口總量的17.14％。

而排在前10名的目的地還有包含江西、河南、山東、湖北、湖南、廣東、福建等省分。而單看5月16日的首日離開上海統計，主要目的地最多依舊為江蘇，其次為浙江、安徽、江西、山東、河南、湖北、福建、湖南、廣東。