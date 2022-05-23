陳佩賢〈遇見你之前〉成為《親愛的亞當》片尾曲。（福茂唱片提供）

陳佩賢受原創戲劇青睞，成「戲劇OST專屬新女聲」。（福茂唱片提供）

陳佩賢自馬來西亞來台發展一年半，除了在選秀節目《聲林之王3》表現亮眼，她的前4首單曲皆受到偶像劇的青睞，新歌〈遇見你之前〉成為由胡宇威、曾沛慈主演的戲劇《親愛的亞當》片尾曲，發行5首歌便搭上5部戲劇，百發百中儼然成為「戲劇OST專屬新女聲」。

〈遇見你之前〉是陳佩賢第一次在台灣拍攝的MV，不過首次的拍攝經驗就讓她遇上難題。MV中需要展現她談戀愛甜甜的一面，但今年23歲母胎單身的她缺乏戀愛經驗，無法將羞澀的模樣演到位，令她備受打擊。

後來導演想出妙招，由導演親自化身陳佩賢的戀愛對象，要陳佩賢將導演視為她喜歡的人，兩人面對面深情對望、放電，利用真實的眼神交流營造出害羞的氛圍，導演說：「等等拍特寫時，從頭到尾就和我對看放電！」讓沒有和異性深情放電過的陳佩賢不知所措、頻頻笑場，漸漸投入感情、適應眼神後，才電出火花，呈現出最青澀、害羞的一面，讓此次MV增添更多粉紅泡泡。

問陳佩賢是否和導演真的有電出火花？她害羞地說：「一開始很想笑！但後來把自己當成戲劇女主角，拍攝時真的有感受到彼此的電流，導演也非常厲害、很會帶領我，但畢竟這是工作，如果真的要談戀愛，還是要彼此相處才能知道有沒有感覺！」殺青時導演還驚喜獻上花束，祝福陳佩賢能用歌聲唱開一扇扇心靈之窗，勇敢追逐理想。

這次為了拍攝MV，團隊特地到陽明山上能俯瞰台北夜景的景觀餐廳拍攝，第一次看見台灣夜景的陳佩賢直呼：「台灣的夜景真的超漂亮！這次不只能拍MV還能看夜景，超值得！」陳佩賢〈遇見你之前〉已於KKBOX、Spotify、Apple Music等各大音樂串流平台數位上架， MV也於福茂唱片官方YouTube頻道上線。