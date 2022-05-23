中華民國對外貿易發展協會宣布，美光(Micron)資深副總裁暨策略長David Moore將於台灣時間5月25日上午11點，於2022年台北國際電腦展發表「智匯數據 無所不在–The Era of Pervasive, Data-Driven Experiences」CEO Keynote主題演講。美光總裁暨執行長Sanjay Mehrotra亦將於主題演說中，分享美光在台灣重要的營運進展及與合作夥伴關係的持續承諾。

David Moore將闡述在各式終端裝置、智慧邊緣、資料中心及雲端的新興科技，如何形塑一個更加豐富、普及、由數據驅動體驗的新世界，從而改變我們的生活與工作方式。美光與生態系的全球夥伴們密切合作，是使用者體驗持續創新突破以及大規模提高生產力的關鍵。

David Moore指出，「包括全球經濟數位化、超連結、以及人工智慧等大趨勢正在改變世界上的各式產業。」David Moore進一步表示，「我很高興能在COMPUTEX 2022上發表演說，與各位分享美光對無所不在的數據驅動新體驗時代的願景，以及記憶體與儲存解決方案如何更進一步豐富所有人的生活上，所扮演的關鍵角色。」

外貿協會董事長黃志芳指出，「今年台北國際電腦展CEO主題演講邀集全球業界領袖齊聚一堂，展現科技型塑連網世界的力量。」黃志芳進一步說道，「我們很期待聆聽David Moore的專題演講，了解美光如何與全球首屈一指的合作夥伴攜手，在我們的日常生活打造以數據為核心的體驗」。

台灣時間5月26日上午11點半，美光企業副總裁暨商用及零組件事業群總經理Dinesh Bahal亦將於COMPUTEX Forum，發表主題為「創新引領消費體驗新時代–Advancing Consumer Technology」演說，將聚焦於美光Crucial記憶體及儲存創新前景，以及各項產品在下一代運算生態系統中所扮演的角色。

2022年台北國際電腦展將於5月24日至5月27日，於台北南港展覽館一館盛大舉行，外貿協會另策劃COMPUTEX CEO Keynotes & Forum，邀請全球各大科技公司執行長或高階主管提出精闢見解。