許多民眾確診後都想使用口服抗病毒藥物，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提醒，並非所有確診者都需要使用，而是有相關風險才需要，否則有無用藥，結果是差不多的。根據5月21日專家會議，指揮中心今宣布將「吸菸或已戒菸者」移除用藥條件，並新增產後6周婦女適用Paxlovid。

目前指揮中心訂定口服抗病毒藥物適用條件，包括年滿65歲、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、孕婦與產後6周內婦女、慢性肺疾、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、BMI大於等於30、影響免疫功能之疾病等；其中孕婦和產後6周婦女，僅適用Paxlovid，不適用莫納皮拉韋。

陳時中說明，經5月21日專家會議決議，將產後6周婦女列入Paxlovid適用條件；由於目前尚無Paxlovid用於孕婦及產後6周婦旅的臨床資料，若臨床醫師經評估個別感染孕婦與產後婦女後研判使用之效益大於風險，經充分告知且病人同意下可使用。婦女用藥時若有意願持續哺乳，另需綜合評估餵哺母乳之益處與對嬰兒可能風險，若決定哺乳應循感控措施。