瑞典發展無現金交易的腳步相當快速，根據瑞典央行統計，其現金交易只占1 ~2%，一名瑞典人透露，來台灣後很不習慣現金交易的方式，希望未來能完全改為電子支付，引發網友熱烈討論，有人直言就無現金化這點來說，台灣真的比不上大陸。

有網友在臉書社團「靠北住宿2.0」發文指出，他是瑞典人剛來台灣沒多久，希望台灣能在2025年完全停掉現金交易，改成無現金交易的國家，原PO強調，現金對瑞典來說非常麻煩，所以已經幾乎沒在用現金了。

他進一步貼出瑞典家具商IKEA研究資料，稱就算現金交易只占它們總交易的1%，但員工仍需花費15%的時間處理這些現金，因此，他們覺得「無現金化」可以提升員工效率，約有50%的店家表示，到了2025年就會完全不收現金。

網友紛紛留言，「可以去大陸」、「瑞典是滿有遠見的國家，台灣行政院有說希望於2025年行動支付普及率能達到90%，台灣正在努力中」、「先決條件是銀行能夠無條件提供刷卡免趴數」；但也有網友認為現金交易比較方便「現金交易的好 才是真便利」、「看見大量金錢，會引起身心亢進，有助於身體各項機能的正常運作」、「算紙鈔的感覺很爽欸」、「我就喜歡用現金」、「不懂得什麼叫入境隨俗嗎？」

因為疫情，大陸電子支付之類的無現金交易再度受到矚目，根據人民銀行去年公布資料，大陸移動支付快速發展普及率高達86%。