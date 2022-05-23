美國總統拜登與韓國大統領尹錫悅21日在首爾舉行元首峰會，會後發表聯合聲明再度提及台海和平的重要性，外交部今天表示，誠摯歡迎共同關切台海安全議題，並感謝美國、韓國政府持續重視台海的和平穩定。

拜登與尹錫悅在元首峰會後發布聯合聲明，重申維護台海和平穩定的重要性，並表示「台海和平穩定是維繫印太區域安全與繁榮的基本要素」。

外交部發言人歐江安表示，這是美、韓繼去年5月雙邊元首峰會、去年12月雙邊國防部長會議及今年2月美日韓外長會議，接連提及台海和平穩定重要性後，又一次共同關切台海安全議題，外交部對此表達誠摯歡迎，並感謝美國、韓國政府持續重視台海的和平穩定。

她說，台灣位處東亞第一島鏈的關鍵樞紐，在區域安全上一向扮演重要角色。本次拜登政府持續展現美國對台灣的強勁支持，以及尹錫悅政府表達對台海的高度重視，再次彰顯維繫台海和平穩定，已是民主國家的高度共識。

外交部重申，台灣作為印太地區負責任的民主陣營成員，在當前威權國家公然挑戰國際秩序的關鍵時刻，將持續與美國及其他理念相近國家緊密合作，共同對抗威權體制的脅迫，維護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。