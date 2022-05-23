端午節將至，樹德科大校友總會23日舉行「端午送愛心~包粽體驗，粽粽有賞」募款活動，所得款項與100顆愛心粽將全數致贈臨近的燕巢區慈德育幼院。校友高雄市議員鄭孟汝、黃文志共襄盛舉。

指導教學的包粽大師由提克斯國際餐飲執行長劉柏楊與阿Ryan師父親自示範炒料，在完成100顆成品粽子後，送往育幼院。劉柏楊說，包粽具有祝福考試功名包中、求子包中的寓意，更有著傳遞祝福平安之意，期盼在紛亂時期，能為惶惶人心注入安定與暖意。

這也是鄭孟汝的包粽初體驗，她拔得頭籌，完成第一顆粽子。鄭孟洳笑說，包粽子比議會質詢還困難；市議員黃文志表示，肯定學弟妹的熱心公益，希望大家能持續愛心活動。

每年都參與包粽子活動的學務長顏世慧，已是包粽高手，致詞完立刻現場協助包粽，希望能透過此活動溫暖育幼院的心。

今天參與或規畫人員都是該校久違的校友，提克斯國際餐飲執行長劉柏楊是休觀系校友、擔任主持與活動企劃的眷戀小囍室室長王思婷是行銷系傑出校友，舉辦場所的「THE T café」校友會館是經管所校友黎孟軒改造而成，校友們希望透過活動，送愛到慈德育幼院，藉此抛磚引玉，讓更多民眾幫助弱勢。