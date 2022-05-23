根據不動產資訊平台資料顯示，受惠房地產市場景氣大好，去年第四季的購置住宅貸款違約率僅0.08%，創下2007年統計以來的新低，由於銀行不動產貸款的壞帳少，流入法拍市場的物件也就同樣稀少，去年第四季台北市法院拍定成屋總件數僅61件，等於北市12個行政區平均每月每區僅拍定1.7件。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於過去一段時間房地產景氣狀況佳，債務人知道自己財務出現問題，只要價格合理要在市場上找到買方並不難，加上這兩年雖然疫情衝擊國內的內需消費，對於觀光、零售業等造成嚴峻衝擊，但政府也很快啟動讓受影響的民眾可以展延繳納貸款，因此疫情期間房貸的逾放比並未明顯增加。

2007~2009年國內的購置住宅貸款的違約率還超過1%，不過隨後一路收斂，到去年第四季就剩下統計以來新低的0.08%，去年第四季法院拍定成屋總件數僅804件，數量最多的是新北市的115件，平均一個月新北市拍定不到40件，台北市則是去年第四季拍定61件，平均每個月拍定僅20件，以北市12行政區推算，平均每個月一個行政區拍定的法拍屋僅1.7件，數量相當稀少。

其餘包括桃園市、台中市、台南市去年第四季法院拍定的成屋總件數也都不到100件，高雄市則是110件，全國去年第四季法拍平均成交每坪17.16萬元，最高的是台北市的51.4萬元，新北市其次為31.76萬元。

曾敬德指出，過去一段時間市場景氣佳，連法拍市場都看到自住客的身影，且自住客的出價甚至都比投資客積極很多，有時候得標價跟市價差距都不大，雖然未來市場要步入升息循環，民眾不至於因為升息而繳不起，而過去經驗除非經濟大受影響，否則房貸的逾放比不至於會因升息而拉高。