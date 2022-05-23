適量脂肪是身體必需，但血脂過高，就像是在血管內埋下隱形炸彈，千萬不可不慎！營養師陳嫚羚在臉書PO文指出，許多人年過40歲後，經抽血檢查發現自己的血脂異常，而高膽固醇血症就是其中的一種，不過血脂異常很少會有徵兆，一旦出事隨時會引發嚴重的心腦血疾病，建議患有高膽固醇血症的民眾可遵守「2大原則」來降低膽固醇。

根據國內統計，發生缺血性腦中風的族群有近一半（49.4％）都有血脂異常的問題，且壞的膽固醇（LDL-C）只要每增加39 mg/dL就會增加40％冠心病風險。而飲食對血膽固醇的影響約占20％至30％，患者可透過2大飲食原則，調整體內血膽固醇。

▍避免高飽和脂肪、高膽固醇食物

●少吃紅肉以及加工肉品

這類食物通常飽和脂肪量都比較高，像牛、羊、豬、鴨肉，及其加工製品；建議盡量避免食用，或是控制在每周只吃2至4次，每次不超過一個掌心大小。或是可將紅肉換成食用豆製品、魚肉、雞肉。

●少吃肥肉

肥肉及皮的部位，通常也是飽和脂肪量較高的部位，像是五花肉、梅花豬、雪花肉都不建議吃。另外，食用肉類時最好能夠去皮、去肥油。

●少吃內臟類食物

膽固醇只存在動物性食物中，尤其是內臟類食物含量通常都很高，像是豬肝、鵝肝、豬腸、豬肚、牛肚、腰子、雞心等，建議盡量避免。

▍增加膳食纖維攝取量

根據研究顯示，每天攝取20至30g膳食纖維，平均可降低5至10％壞膽固醇（LDL-C），因此建議每餐蔬菜要有1至2個拳頭量、每日吃1平匙堅果種子和2個拳頭大小的水果，並且將主食換成非精緻全榖雜糧類。

最後陳嫚羚也提到，飲食中可以加入特級初榨橄欖油當作食用油，因為橄欖油是地中海飲食的關鍵，西方國家將其譽為「液體黃金」，經常食用橄欖油能夠幫助降低壞的膽固醇（LDL）、提升好的膽固醇（HDL）， 同時幫助對抗高血壓。