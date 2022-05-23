受到疫情影響，彰化客運5月21日起陸續停駛調整了12條路線，22日又宣布9條路線停駛或減班，其中包括「台灣好行」溪頭線。業界表示，溪頭線是「台灣好行」為數不多的賺錢路線，當初搶破頭也不見得搭得到，沒想到也會減班；交通部說6月要推特色團國旅，不知道還能怎麼做？

彰化客運從21日就停駛部分路線，23日因縣府公告高中以下將採線上教學，再度宣布公路客運9條路線減班，包括「台灣好行」6883台中─溪頭（經高鐵台中站）。該條路線是員林客運、彰化客運、南投客運共同聯營，由於可以和高鐵、台鐵接駁，不用再自己開車，相當受銀髮族歡迎，疫情前的2019年每日往返有44班次；不過根據「台灣好行」今（23）日公布在官網的因應疫情警戒異動路線清單，6883台中─溪頭線每日只剩下14班次，是疫情前的1／3。

客運業者表示，溪頭線是「台灣好行」為數不多的賺錢路線，一度是退休銀髮族搶破頭也不一定搭得到的熱門客運，想不到也會面臨門可羅雀慘況。

疫情造成客運運量大幅下滑，交通部長王國材上周二（17日）才與業者舉行視訊會議，表示會將國道客運及公路客運納入推廣特色旅遊配套的銜接交通工具；但業者反問：「既然連溪頭線都已經慘到需要減班停駛避避風頭了，交通部6月又怎麼有辦法開始鼓勵特色團國旅？」