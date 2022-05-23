確診者分布圖。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天23日新增新冠肺炎本土確診1130例，根據統計苗栗今年1月1日迄今累積1萬6606名確診個案，目前累積居家照護者為1萬2394人、居家隔離者為4270人，呼籲民眾打滿疫苗提升防護力。

衛生局指出，今天確診者中男性534人、女性596人，年齡分布1歲以下至93歲，今年以來累積1萬6606名確診個案，目前累積居家照護者為1萬2394人、居家隔離者為4270人。

衛生局長張蕊仙提醒，居家照護確診個案如有發燒等症狀，建議優先透過視訊或電話預約方式看診，如無法預約視訊診療，或視訊診療無法處理，為急迫就醫需求時，可聯繫衛生局依指示，由同住親友接送、自行前往（如步行、自行駕／騎車）全程配戴口罩，避免與他人交談，報到時主動告知院所為確診個案就醫。

另外，有關社群網站發文白沙屯媽祖遶境活動有快篩陽性民眾參與，徐耀昌縣長呼籲疫情控制需要靠民眾自主防疫，請民眾有症狀者或快篩陽性勿參加活動，如發現有違反規定者，可逕報警處理，經舉證後調查屬實可依傳染病防治法第42條第1款。

同法第69條第3款規定，從重從嚴最高處以十五萬元罰鍰，請民眾切勿心存僥倖以身試法。但若非屬實的散播假訊息構成犯罪，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第 14 條，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。

也提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播，以免觸法。也請參加活動之民眾，除施打三劑疫苗外，如有感冒症狀，就不要參加活動；出門參加活動前，最好都可以先做快篩，如快篩陽性也不要參加。