伴侶深夜享受魚水之歡，有助感情關係，搭配叫床聲更是不可或缺，近來美女性諮詢治療師「欣西亞」，特地整理5種銷魂聲音，分析利弊給所有人聽，她也透露無論是哪種聲音，不二法門無非是用心和投入，藉此促使另一半達銷魂催情之境，在這當中以「日本女優式」最傷女生喉嚨。

性諮詢治療師欣西亞，在臉書粉專「欣西亞和Shane任翔」分享，第1種是「冰箱壓縮機靜音式」，她解釋道「通常聲音含在嘴裡，然後用喉嚨發音」發出「嗯～～，嗯～～」的音頻。一度會去懷疑家裡電冰箱在運轉，但由於過於小聲，「男生還是嗨不起來，應該會把他逼瘋。」就算是台灣第一名媛孫芸芸的美貌也無效。

第2種是「重機引擎式」叫法，跟冰箱有相似處「嗯～～的台詞，但多了節奏和變化」她形容這是典型的呻吟聲，但做了節奏和變化，「男生在催機車的油門，騎著妳，兩人共赴高潮沒有問題」；第3種則是「歌劇式」，女生的發聲部位是在丹田，「優點是滿有震撼效果，男人會更加起勁」缺點是太大聲容易被鄰居罵，務必提醒注意調整音量。

第4種是「日本AV女優式」，她們的叫法通常高8度，並發出「咿咿咿」的驚人叫聲，受到日本成人片影響，「眾多男人都超愛，但壞處是叫完容易喉嚨痛，女生的聲帶容易受傷」；第5種則是「氣功式」她舉例「有看過公園裡的老公公在做氣功的模樣嗎？就是除了比劃，還要不時「喝！」在床上形成一種「啊！啊！啊！啊！」叫聲。