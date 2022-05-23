苗栗縣竹南鎮公所今年除持續辦理國小、幼兒園教育補助金政策，也運用離岸風力發電回饋金，推出可以兌換文具用品的教育券，並擴及到國中端，最快今年7月開始發放，符合資格的學生每人最高可領4千元補助，估計有1萬33千名學子受惠。

竹南鎮公所為減輕家長負擔，2020年開始編列2000萬元預算，發放教育補助金給鎮內國小及幼兒園學童，今年邁入第3年，目前相關辦理期程已對外公告，1萬300多名學童受惠。

鎮公所社會文化課長劉耘圻說，教育補助金發放對象，會通知學校造冊建檔，除鎮內幼兒園跟國小學童可領到補助金，設籍竹南鎮但沒有在竹南就讀、3歲以上特殊原因未就學等學童，也同樣可以領取，不過得請家長到公所申請辦理。

另外，鎮公所今年也運用離岸風電廠商回饋金約2775萬元，加碼發放價值2000元的「教育券」，發放對象除鎮內幼兒園、國小的學童，也擴及到3千多位的國中學生。

竹南鎮長方進興表示，立委陳超明等民代替苗栗爭取1億多元回饋金，其中25％給後龍鎮公所運用，其餘2千7百萬撥入竹南公所，因此今年為教育推展，決定首度推行教育券。

方進興說，教育券雖然不是現金，但學生可以持券到配合的店家，換購文具用品、書籍甚至是球鞋、運動用品等，用途相當廣泛。

他指出，他上任以來一直非常重視教育議題，希望透過教育補助金跟教育券，來減少家庭支出負擔，補助金相關事宜跟尋找教育券合約廠商等程序，預計6月底前可全數完成，並在7月開始發放。