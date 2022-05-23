警方到場後拉起封鎖線，在現場進行鑑識採證。（呂健豪攝）

新北市板橋環河西路5段湳仔溝橫移門內，今天中午12時許，有民眾發現1具男性焦屍，死者年約40多歲，現場僅留有一輛機車及燒毀的容器，沒有發現任何身份證明文件及遺書，警方到場後拉起封鎖線進行採證，至於死者的死因、有無外力介入，目前仍由鑑識人員調查中。

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