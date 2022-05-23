台灣當前新冠肺炎本土疫情嚴重，單日新增確認數居高不下，更造成多位孩童染疫甚至有些病逝，而醫療物資不足的窘境也尚未完全解決。對此，雲林縣長張麗善在臉書宣布，該縣自購1萬劑的唾液型快篩試劑已到貨，幼童不須再承受戳鼻之苦，同時雲林也啟動了「 雲林COVID19兒童安心照護方案 」，未來孩童染疫能及時獲得醫療評估和處置。

張麗善今（23日）在臉書表示，家長心情她完全可以體會，「沒有一位父母看到自己的寶貝面對戳鼻子的恐懼眼神，能不跟著揪心」，所以儘管目前唾液型試劑採購不易，但仍努力排除萬難自購1萬劑，張麗善直言，這批唾液型試劑將免費提供縣內幼兒園，第一時間掌握孩子健康。

雲林縣長張麗善（圖）在臉書宣布自購的1萬劑唾液型快篩到貨。（圖/翻攝自張麗善臉書）

張麗善指出，她今天上午與中華民國幼教聯合總會廖文秀總會長碰面，廖文秀表示「目前全台只有雲林縣做到，雲林孩子真的很幸福」，張麗善直言「廖的真情流露，代表不只是雲林，全台的家長都為了家中小朋友而煩惱著」。

張麗善稱，自己要和孩童們說，現在快篩不用再害怕了，唾液型試劑今天陸續配發到縣內公、私立幼兒園與6大轄區的防疫物資發放中心學校，讓孩子不再因戳鼻子擔心害怕，她也提醒家長和老師密切注意孩子的健康，如有出現疑似染疫症狀，千萬不要慌張。

張麗善表示，雲林縣率全國之先，已啟動「 雲林COVID19兒童安心照護方案 」，透過24小時確診兒童急診的遠距視訊診療，並整合基層兒童專科診所，讓孩子能獲得最及時的醫療評估與處置，「守護我們的寶貝」。