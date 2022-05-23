前行政院長閻錫山跟著國民政府來台，在前總統蔣中正復行視事後，旋即辭卸院長，與部屬在陽明山建造仿山西窯洞的石造屋「種能洞」、具防衛功能紅磚屋，處處融合閻錫山在經歷時局變動下的「中字哲學」思想，更深藏一生的山河壯志，故居經指定為台北市定古蹟陸續完成修復，在23日重新開放並推出「陽明山中的閻錫山」常設展覽。

閻錫山故居分為種能洞及紅磚屋，北市文化局投入3000萬修舊如舊，種能洞2016年開始整修至2017年完工，紅磚屋則在2年前修復至今年完成。

台北市副市長蔡炳坤今出席揭幕儀式指出，閻錫山故居不只是市定古蹟，也是一座博物館，更是我們見證一代人物的戎馬一生，閻錫山見證辛亥革命、抗日到政府遷台，在這段歷史中扮演重要角色，擔任山西省長、國防部長、行政院長，可以從他的一生探究清代到日據、民國3個世代。

他強調，藍綠、統獨對現代社會造成撕裂，想一想閻錫山最讓人樂道的「中字」人生哲學，的確可為社會帶來清流。

蔡炳坤特別感謝閻錫山昔日部屬張日明，對長官故居58年來的悉心守護，他說，陽明山是很多名人的故居，未來會以無圍牆博物館串連起來，包括草山行館、林語堂故居、中山樓、閻錫山故居，形成名人廊帶，這些都是很重要資產，邀請民眾來陽明山走走。

文化局指出，故居修復重新對外開放，將起居空間規畫5個展區，呼應起伏跌宕的人生經歷，除詳細介紹閻錫山與種能洞外，另透過主政山西、中樞遷台、晚年生活及哲人書房，讓觀眾穿梭展場的同時，也穿越一段大時代。