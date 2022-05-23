《犯罪都市2》動作戲再升級，台韓票房軍開紅盤。（車庫提供）

馬東石主演的動作新片《犯罪都市2》，5月18日韓國上映票房勢如破竹，短短5天累積觀影人次355萬900名，累計票房突破372億韓元，台灣上映3天票房也一舉賣破320萬，空降全台新片票房冠軍，更拿下今年韓影開片冠軍。

《犯罪都市2》集結馬東石、崔貴化、朴智煥，這次還找來韓國現正當紅演員孫錫求飾演「超恐怖反派」。《犯罪都市2》在動作戲、追逐場面、特效都全面升級，馬東石接受韓國媒體訪問時曾表示：「為了表現出比《犯罪都市》升級的動作戲，我想在拳擊之外，再磨練柔道和護身術等技能。在好萊塢，有專門從事某些類型的演員，尤其是動作戲，比如巨石強森，我也想在自己擅長的方面進一步發展和努力。」

除了前陣子的《永恆族》，現在的《犯罪都市2》，後續還有新作品將推出，讓馬東石持續不斷向前的動力為何？他說：「其實，說我身體不累是騙人的。但是我能這樣拍電影，是因為我知道這樣的機會不會經常出現，機會也不會再回來了，所以我想要無限地利用我的時間，我想無限地利用這樣的機會。」更舉《犯罪都市2》中演出的角色馬錫道為例，「目標是無論發生什麼事都能做到，我也想盡力做到最後，電影的魔力是我最大的原動力」。