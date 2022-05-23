美國總統拜登23日與日本首相岸田文雄會談結束後共同舉行記者會。

正在日本訪問的美國總統拜登今（23）日鬆口，正在考慮削減對大陸商品的關稅，他稱加徵關稅是上一屆政府的事。

路透社報導，拜登今日在與日本首相岸田文雄會談結束後的記者會上表示，他正在考慮削減對大陸商品的關稅，同時加強呼籲石油輸出國家組織（OPEC）提高石油產量，因為他正努力應對通貨膨脹。

拜登說：「我正在考慮，我們並沒有開徵任何稅，它們是上一屆政府加的。」

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