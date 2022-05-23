航海王吸金卻撐不住電子帶衰，台股無力站穩16200點！由跌深電子股領軍的反彈行情隨著520行情一起成為過去式，近期扮演多頭攻堅要角的跌深及績優中小型電子股如：AES-KY(6781)、嘉澤(3533)、創意(3443)、股王矽力-KY(6415)、台勝科(3532)等因短線股價漲幅驚人，於上周五開始引發獲利了結賣壓，上檔套牢賣壓也趁反彈出貨，今天股價同步拉回收低，資金轉向航運類股及50元以下銅板低價股，萬海(2615)股價以漲停作收，長榮(2603)及陽明(2609)股價分別上漲6.67%及8.09%，台驊投控(2636)亦上漲5.98%，成為今天台股表現最亮眼的類股。

銅板股也有華盈(3520)、新盛力(4931)、邑昇(5291)、倉佑(1568)、致振(3466)、凱鈺(5468)、萬在(4543)、大億(1521)、元創精密(3685)、旭軟(3390)、詠昇(6418)、橙的(4554)漲停作收，雖然航運類股及銅板股試圖穩住台股多頭氣勢，但中高價電子股綠油油，台積電(2330)還由紅翻黑收低，讓台股指數無力站回16200點，終場加權股價指數約16156.41點，上漲11.56點，成交量約2329.38億元；OTC指數為197.04點，下跌0.62點，成交量517.44億元。

今天上市各類股以航運類股表現較佳，上漲6.43%，其次是其他電子類股及鋼鐵類股，分別上漲0.72%及0.69%，表現較差者為百貨類股、網通類股及電子零組件類股，其中百貨類股下跌1.01%，網通類股下跌0.88%，電子零組件類股下跌0.62%；上櫃部分，表現最佳為航運類股、上漲3.81%，表現最差為光電類股、下跌1.75%。

就技術面來看，今天台股在美國盤前期指止跌反彈及航運股走強帶動下，盤中指數開高走高，不過漲多電子股面臨獲利了結賣壓，終場僅上漲11.56點，以16156.41點作收，未能站上16200點；台股經過一星期的反彈，重新站回短期均線之上，日指標亦向上，雖然今天台股延續短期盤勢技術性跌深反彈架構走高，但高檔套牢及低檔搶反彈獲利了結賣壓出籠，且成交量明顯不足，顯示市場無意追高，壓縮台股指數反彈空間，除非本周美股及全球股市能止跌大反彈，台股恐再面臨回測16000點支撐。

上周指數上漲312點終結周K連三黑，同時站上5日、10日均線，守穩在萬六整數關卡之上。目前5日均線走揚，10日均線也即將扣低值翻揚，5日、10日均線黃金交叉，短線多方格局確立，另就籌碼面觀察，外資在5月台指期結算後，期貨未平倉已轉為淨多單，加上台股融資持續減少，籌碼面有利多方，指數有機會再度向上挑戰月線壓力區。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，外資在連6周賣超後，上周轉賣為買，加上大盤技術面5日、10日走揚交叉，短線市場氣氛面偏多，有利吸引資金回籠，支撐台股走勢；由於本周電子、金融及傳產族群各有重量級指標個股舉行股東會，加上台北國際電腦展將在周二登場，相關題材將有表現空間機會，此外，4月外銷訂單終結25個月正成長，不過隨上海逐步放寬封控管制，供應鏈陸續復工，將有機會迎來訂單遞延效益。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，FED利率目前積極度低於CPI增速，未來加大緊縮力道勢在必行，預期往後每次會議升息2碼是基本，FED也透露寧願犧牲部分經濟成長，也要將通膨控制住。過去70年，殖利率倒掛(就是2年期殖利率>10年期殖利率)，都會在幾個月後出現經濟衰退，但這次因為10年期與更短天期(3個月)利差仍在高檔，流動性充足，違約風險低，重演2000年及2008年經濟衰退的機率低，但企業獲利確實見到下修，成熟市場調降的更為明顯。不過，整體而言，今年全球仍是成長格局，分析師預估2022年全球獲利增長8.8%、美股成長8%、歐股成長11.2%、日本成長7.4%、新興市場成長7.3%。預期技術面落底後，下半年可望逐步反映基本面迎來反彈行情，建議逢低分批承接。

吳繼先指出，加權指數跌破頸線往後已無支撐，只能抓落底時間點，計在6月，屆時因FED轉鷹派行為被市場預期且認同，搭配中國解封後的報復性經濟活動，第二季有波動行情的機率提高。選股上，可依四大方向操作，包括：一、業績成長率能超過15%以上的高成長股：看好高速傳輸IC與IP、ASIC、缺貨持續的ABF及半導體設備等；二、低基期股，如先跌過的低股價位階或本益比仍低者；三、高殖利率股：如現金報酬率大於股市者；四、特殊傳產股，如不受景氣影響的高階消費遊艇。