竹森社區居民拉起寫著「全力支持太陽光電」的布條。（李京昇攝）

竹森光電案再審，環保團體跟多位民代到縣府前廣場抗議。（李京昇攝）

苗栗縣府非都市土地開發專案小組，23日下午3點再度審查銅鑼鄉竹森村8.3公頃太陽光電開發案，多個環保團體與地方民代，不滿砍樹種電危害石虎棲地，到縣府抗議要求停止開發案，不過也有當地居民拉布條表達支持立場，雙方沒有任何交集衝擊，以隔空對峙表明各自立場。

台灣石虎保育協會理事長劉威廷說，他們不反對發展綠能，但砍罰淺山森林，會嚴重破壞自然生態跟環境，開發業者所提出的庇護措施，都沒有科學論證，他們要求縣府能夠退回開發案。

縣議員宋國鼎、陳光軒跟曾玟學等人到場聲援，他們說，竹森光電案場址就在石虎重要棲地上，一旦開發會造成石虎棲地破碎，嚴重影響石虎繁衍，若縣府執意要讓開發案過關，等於是殺害石虎幫兇，要求縣府再釐清各項疑慮前，不得隨意讓廠商開發。

而竹森社區居民也自發性組成反抗議團體，並拉起寫著「全力支持太陽光電」的布條，竹森社區理事長劉永鴻說，今天有6、70位到場表達立場，大家都很理性並沒有發生衝突，只是靜坐來傳達支持開發的想法。

劉永鴻表示，他跟多位居民都是土生土長，因為早年農田用藥過度，造成土質不適合栽種農作物，他們也監測2年多以來，都沒有發現有石虎出現，更不用說田間還能看到野鼠，現在有業者要到地方發展光電，居民普遍認為有助地方提升經濟，因此他們支持發展光電。

苗栗縣府工商發展處指出，前幾次會中審查委員認為，業者提出的計畫書內容不夠詳盡，因此許多議題在今天繼續審查，開發案計畫得送營建署協審，經中央審核通過後，才會核發許可給業者，縣府一切都依法處理。