外型軟萌的熊貓父子被許多粉絲認為是《龍貓》的原型。（甲上提供）

《螢火蟲之墓》是許多粉絲悲喊看了太難過的經典戰爭電影。（甲上提供）

與日本動畫大師宮崎駿共同創立吉卜力工作室的動畫巨匠高畑勲，他是《天空之城》、《風之谷》的製片人，作畫雖然慢工出細活，作品卻總帶給人們溫暖，他職業生涯不斷在技術上追求突破，而為紀念高畑勲對動畫史的偉大貢獻，片商甲上娛樂舉辦「高畑勲影展」，包括《螢火蟲之墓》、《兒時的點點滴滴》、《平成狸合戰》等片以及與宮崎駿聯手企劃製作的《熊貓家族》都將重返大銀幕。

即使高畑勲個性低調、鮮少在鏡頭前曝光，仍對全球影壇與動畫界的重要人物有著深遠影響。當高畑勲在2018年不幸因病逝世時，迪士尼票房鉅作《STAR WARS：最後的絕地武士》導演雷恩強生悲傷哀悼，在社群平台推特寫下《螢火蟲之墓》是「有史以來最悲傷的電影」的評論。

創作出電影《玩具總動員3》、《小太陽的願望》的金牌編劇麥可安迪特更曾公開表示，當他陷入創作瓶頸是高畑勲讓他走出低谷：「在2000年在MoMA紐約現代藝術博物館看到高畑勲的《隔壁的山田君》之後，我受到啟發，終於坐下來寫了《小太陽的願望》。」

動畫短片《熊貓家族》、《熊貓家族：雨中的馬戲團》是由高畑勲、宮崎駿合力製作的動畫短片，高畑勲擔任導演，宮崎駿負責劇本，劇情描述從小與奶奶相依為命的女孩米米，因為奶奶出門趕赴爺爺的忌日，開始學習獨自打理生活，沒想到在後院發現兩隻圓滾滾又具有神奇力量的熊貓，就這樣與熊貓父子共組了奇怪又幸福的家庭。

因為劇情結合當年日本上野動物園獲贈熊貓的話題熱潮，可愛的熊貓形象帶來熱烈迴響，為歡慶《熊貓家族》上映50周年，日本特別發布全新視覺圖與周年紀念標誌，讓粉絲直呼超可愛。「高畑勲影展」7月8日起於全台威秀影城獨家上映。