親子放電新去處，雙園河濱公園兒童遊戲場開放，融入在地雁鴨元素與生態美學，有旋轉杯、小鴨爬網、與平衡繩索等遊具，大小朋友可以來這裡度過充實的假日。華江里里長楊華中建議，可以增設遮陽設施，以及增加廁所數量。

雙園河濱兒童遊戲場規畫不同年齡層特色遊具，像初級區的旋轉棒與旋轉杯、轉換訓練區的小鴨爬網、高級區的繩橋與平衡繩索，還有2米與3米的盪鞦韆，大小朋友可以一起遊玩的溜滑梯。此外，場內也設置沙坑區、平衡木跳樁等，讓親子同樂。

楊華中指出，遊戲場去年開始施工，本來預計4月底開放，里民也都很期待，後來延期家長都打電話來詢問，他也表示沒收到開放通知，對此，北市水利處回覆，因設施驗收需多花時間，加上疫情影響，簡化了開放儀式。

楊華中表示，里民對美輪美奐的遊戲場，反應都很不錯，但希望可以加強遮陽設施跟增加廁所數量，因為河濱公園腹地大，有很多休閒設施，相比下廁所數量不太足，增加遮陽也能讓親子更舒服的遊玩。

楊華中說，看到新北有很多特色公園，發現北市有在追趕很不錯，雖然社區內有鄰里公園，但腹地小，遊具單一又少，很難滿足孩子的需求，多增加共融設施不僅家長開心，小朋友也玩得很快樂。

北市水利處補充，遊具多採可拆卸式方便遇到大雨時可撤離，無法拆卸的遊具則設計為鏤空不影響防洪安全。另外，大面積草坪及連通的草溝及生態滯洪池，兼顧河濱生物覓食、棲息、生態廊道等，降低對生態的干擾。