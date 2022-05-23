朱學恒爆近10萬人送PCR沒結果 指揮中心解釋原因了

宅神朱學恒分享《粗暴製圖》依官方數據所製作的圖表，點出中央流行疫情指揮中心不敢面對的兩大事實，包括已採檢送驗卻沒結果人數近10萬、台灣篩檢數也從未達到指揮中心宣稱的每天22萬，「目前每天公布的確診數據，跟真實世界有極大落差」。指揮官陳時中今在記者會上，說明為何會有如此巨大的差異。

朱學恒指出，除了篩檢數根本達不到一天22萬，累積已採檢送驗卻沒有公布結果的人數更逼近10萬人；他喊話，兩者數字有極大落差，政府不要再自吹自擂了。

陳時中今回應，指揮中心有去了解朱提供的資訊；醫療應變組副組長羅一鈞進一步解釋，所謂「近10萬件已送驗沒結果」，是因為採檢包括「確診者住院後的後續篩檢」，如中重症患者後續追蹤的PCR，這些檢驗量會被算到檢驗總數，但因已確診，所以不會再列為新增個案。

羅一鈞強調，國內平日篩檢量達10萬，數量上沒有太大問題。對於目前疫情，陳時中認為，個案數沒有快速上升，仍屬控制得宜。