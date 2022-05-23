身障支持性就服員需針對身心障礙朋友不同障礙別的特質與個性，評估合適的職場，並協助他們逐步適應職場、熟悉工作內容，是身障者求職、就業路上的關鍵人員。（中市勞工局提供／謝瓊雲台中傳真）

為了讓新進的身障支持性就服員也能更快速地融入新職、掌握工作要領，與輔導身障個案的工作技巧等，勞工局今年推出「工作教練模式」試辦計畫，讓資深的就服員來擔任新進者的教練員，以師徒制模式達到跨單位交流與經驗傳承的效果。（中市勞工局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市政府勞工局長年委託民間社福單位，培訓19位身障支持性就業服務員，一路陪同、輔導身障者順利就業，過去3年多來已幫助逾500名身障朋友，在新職場站穩腳步。

勞工局長張大春表示，支持性就服員工作充滿挑戰，今年首度試辦「工作教練模式」，導入師徒制，讓資深就服員跨單位、一對一帶領新進就服員一起工作，快速學習工作技巧，也促進跨單位間的人力交流，盼讓新進就服員縮短工作摸索期，幾個月來獲得不錯回響與效益。

勞工局福利促進科長陳玉菁表示，勞工局長期委託瑪利亞社福基金會、台中市聲暉協進會、中華民國幸福家庭促進協會、伊甸社福基金會、康家社福慈善基金會、彰化縣正向行為支持協會等6個民間社福單位，培訓19名身障支持性就業服務員，辦理身心障礙者支持性就業服務，平均每年輔導近200多名身障朋友進入職場。

身障支持性就服員，需透過會談，了解服務對象的障礙特質、就業能力、環境限制，並評估各項服務資源後，制定就業服務計畫，也需開發工作機會、媒合職缺、陪同面試。

後續進入職場還須接力提供長達50小時的密集輔導，包括給予情緒支持、職務再設計，幫助建立職場內的自然支持者，甚至有人會貼心製作圖文並茂的小卡片作為提示，幫助身障者更快抓到工作要領，不須旁人提醒，就能更快對工作職掌上手，支持性就服員可說是身障朋友求職路上的關鍵專業人員。

要成為身障朋友們前進職場的貴人，並不容易，為了減少就服員的流動，也協助新進就服員更快融入並掌握業務，中市勞工局今年起試辦「工作教練模式」；曾擁有多年職訓工作經驗的嵐楓完成基礎就服訓練課程後，成為新進的身障支持性就服員，並由已有逾10年經驗的資深就服員嘉宏跨單位擔任教練員，為他找到服務盲點，提供更有效的輔導策略。

透過工作現場的陪同指導，引導工作技巧，發現問題立即討論修正，成功協助嵐楓掌握個案會談技巧、不同身障特質的評估重點、系統工作表單與資料上傳系統的操作等，工作技巧與服務重點。

勞工局長張大春表示，支持性就業服務有其專業、複雜和挑戰，新的培訓模式，可以提升就服員的專業和服務品質，縮短工作摸索期，提高服務效能，讓服務更即時到位；跨單位工作教練模式，也促進跨單位間的人力交流，累積傳承經驗，達到共學共好效果。