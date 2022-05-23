新北一名吳姓男子前科累累，去年8月間在大賣場見到辣妹，竟當眾掏下體尻槍，射精在女子的褲子上，嚇得對方報警提告。新北地院考量吳男以20萬與被害人和解，依公然猥褻罪處拘役30日，得易科罰金3萬。可上訴。

判決書指出，吳男2021年8月24日晚間8時許前往新北市某量販賣場，發現一名穿牛仔褲的正妹正在選購商品，竟心生邪惡念頭，偷偷摸摸走道對方身後，掏出生殖器套弄，射精在對方的褲子上，直到女子發現褲子上沾著「嘉明」，才憤而報警逮人。

案經警方採驗女子牛仔褲上的不明液體，確認與吳男的DNA吻合，將其逮捕歸案；檢警偵訊時，吳男坦承犯行，並以20萬餘元與被害女子達成和解，該女同意撤告毀損與性騷擾乘機猥褻等罪，最終檢方偵結，僅以公然猥褻將其起訴。

新北地院審理時，法官認為吳男過去已有4次妨害風化紀錄，素行非佳，仍然未能改過自新再度犯案，有害善良社會風俗，不可取，考量其已認罪與達成和解，故依公然猥褻罪，判拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。