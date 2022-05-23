高雄市23日新增7266名確診個案 ，陳其邁再警告，本周疫情仍會升溫。衛生局表示，高市隔離期間陰轉陽數據又創新高，本周正逢國高中停課，學生在家時間變長，提醒在外上班的民眾務必要減少在外的社交活動，避免把病毒帶回家。

高市府公布，今日外縣市旅遊史增加110例，隔離期間陰轉陽增加1496例，密切接觸者（同住親友2078例，餐飲娛樂878例，職場校園1980例，高風險場域571例）5507例，153例疫調中，轉銜案件數20例（重複通報、外縣市案例）。

陳其邁表示，當日確診數是反映兩、三天前Pcr的採檢數據。本周疫情仍會升溫，但民眾積極保持社交距離，R值近日下降。

衛生局表示，高市隔離期間陰轉陽數據又創新高，可見確診者同住家人的感染風險有上升趨勢。家人之間要避免傳染，落實家人之間不要同處同一個空間，戴上口罩，接觸物品、家具後確實清消。

衛生局提醒，職場確診現象仍明顯，確診者感染後回到家庭，再傳給家人，年老、小孩要注意。本周國高中生停課，學生在家時間變長，在外上班的民眾務必要減少社交活動，把病毒帶回家。

教育局表示，幼兒園到校人數約16％，國中小約為1至2％。線上教學流量經觀察，部分網站有流量塞車問題，Open ID 、達學堂等平台都還能負荷，出問題的都是中央的網站，目前多半已恢復正常。Google Meet也協助改善網路流量，讓學生順暢學習。教育局也呼籲，學生居家學習期間，避免前往人潮較多處。

衛生局表示，BNT疫苗4萬劑，即日起提供18歲以上一般民眾、65歲以上長者、12至17歲青少年施打，高市有435家合約診所可預約，名單可上衛生局網頁查詢。

陳其邁表示，下周25日起將安排專人到學校進行校園BNT疫苗接種服務，5至11歲兒童施打1至2劑，12至17歲青少年施打第三追加劑。學生在家盡量先不要亂跑，做好防疫措施。這周若想先施打，可到診所預約，但兒童診所有限額，大人部分則無限制。

目前成人BNT疫苗預約已造成診所擠爆，中央訂購的BNT疫苗並非一次到貨，兒童和成人接種的BNT不同，不會有預約重疊的問題。

因應中央「快篩陽就確診」新制度，陳其邁表示，高市關懷包發放制度不瘦影響，篩檢站外來也轉型特別門診，市府也將與醫院端建構更迅速的通報機制，讓市民可以在收到Pcr確診通知後兩小時內領到關懷包。