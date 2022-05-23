到金門工作的台籍64歲梁姓男子連2天未回到住處，警方據報動員協尋，今早在瓊林水庫沼澤發現他的遺體，已送往縣立殯葬所安置，並報請檢察官相驗釐清死因。
警方說明，平日住在金城鎮的梁姓男子，因連2日未返回住處，同事打手機也聯絡不上，昨(22)日下午向金寧派出所報案協尋。警方調閱路口監視器，看到他於21日11時40分獨自騎著機車行經伯玉路、中山路口的最後身影，派員沿線尋找後，在金湖鎮伯玉路3段旁邊的產業道路，發現梁男騎乘的機車。
金湖分局獲報後，由分局長曾冠螢帶隊在周遭尋找，又在瓊林水庫近郊找到疑似梁男的鞋子，再進一步擴大搜索範圍，遍巡環保公園、產業園區等地，直至今天凌晨2時仍無所獲。
該分局今早再動員搜尋，迄8時15分許在瓊林水庫近郊沼澤裡發現他的屍體，由金湖消防分隊打撈上岸。縣警局指派鑑識人員勘驗，並由金湖派出所聯絡梁男在台家屬來金處理後事。
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