國民黨高雄市長人選難產，黨中央委員孫健萍今（23）日大動作宣布將參選高雄市長，但提出為避免桃園市長徵召爭議事件重演，疾呼黨中央應該辦理初選。（柯宗緯攝）

公民力社會企業策略顧問曾尹儷今也以「學姊」身分出席記者會，她原本是國民黨籍，但後來遭撤黨籍，她也有意參選高雄市長，但不會循國民黨機制，會繼續準備政策。

國民黨高雄市長人選難產，黨中央委員孫健萍今（23）日大動作宣布將參選高雄市長，但提出為避免桃園市長徵召爭議事件重演，疾呼黨中央應該辦理初選，就算最後他沒勝出，也會持續留在高雄扎根。

孫健萍說，自己想要參選，並非近期的事，他身為高雄左營在地子弟，全家都住在高雄，自己16歲加入國民黨迄今，這次想要勇敢站出來，把高雄繁榮、經濟贏回來。

他提到，目前外界頻頻點將參選高雄市長，再加上桃園市長徵召爭議，但他建議國民黨必須辦理高雄市長初選，「如果沒收初選，就等於走回頭路」，國民黨必須撥亂反正，乾脆每周三中常會開放讓有志想參選高市長的人，齊聚一堂就政策面理性討論。

他也怒轟，民進黨20多年執政下來，高雄原本是全台第二大城市，市民可支配所得成長緩慢，人口也銳減，但從過去高雄氣爆、城中城大火事件，每次發生事情，只看到市長出來震怒，然後官員下台，卻忘了將問題徹底解決。

孫健萍說，今天自己宣布參選，沒有找來大咖助陣，但事前有跟高雄市黨部主委許福明、黨祕書長黃健庭初步報告，自己對於地方的關心。他強調，如果黨不願意辦初選，「不給我服務機會，我會持續蹲點，我是高雄子弟，不會悖離國民黨路線」。

今參選記者會，國民黨左營區黨部主委余華淵也現身力挺，他說，力薦孫健萍是因為看到他在左營扎根快20年，一路走來始終如一，展現國民黨不畏戰精神。另外，左楠區議員參選人李昶志、李鎧名也出席致意。

值得一提的是，公民力社會企業策略顧問曾尹儷今也以「學姊」身分出席記者會，她原本是國民黨籍，但後來遭撤黨籍，她也有意參選高雄市長，但不會循國民黨機制，會繼續準備政策。