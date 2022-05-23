尺度一向大膽的女網紅Pan Piano，憑藉高超琴技和性感Cosplay，在網路享有高知名度，近來她上傳一首知名動畫《戀上換裝娃娃》的片頭尾影片，只見她穿上主角Cosplay性感小惡魔造型，下半身穿了件滾邊三角小可愛，露出好大一截蠻腰和大腿曲線，肌膚光滑雪白，看得男性朋友口水流不完，直喊：「看10遍都不夠」

近期Pan Piano新上傳的影片，只見她本人換上小惡魔裝，優雅談起動畫《戀上換裝娃娃》，上衣布料用的是黑色純棉質料，衣領和袖口圍繞著白色滾邊，彷彿回到中世紀時期，透露著保守禁慾氣息，哪知往下一看上衣採短版設計，下體更僅用一條蕾絲小可愛，完整露出腰、臀、腿曲線全給看光。

Pan Piano彈琴片沒露過臉，卻經常露出她的姣好身材。(圖/Pan Piano Youtube)

有PTT鄉民發現這段影片後，發文詢問「這個腰曲線，是不是很細呀？目測應該20吋左右？目測應該20吋左右？腰很細好像曲線才會出來？腰應該不是用修圖的」。隨即曬出多張Pan Piano多張美照，給更多鄉民觀賞討論。

Pan Piano完美身形全在鏡頭呈現給大眾。(圖/Pan Piano Youtube)

鄉民們見到身材如此絕妙，紛紛誇道「身材真的很好又很白」、「身材比例真的厲害」、「身形很讚耶」、「維持身材應該付出了很多努力」、「比例確實好看啊」、「身材真的很勻稱，皮膚也不錯」、「香到不行」、「沒肌肉又能維持這種線條根本奇蹟」也有人認為她有才藝卻只能賣肉，直喊可憐被他人否定：「人家賺得比你一輩子多可憐什麼」掀起不少討論聲。