極力爭取代表民進黨參選新竹市長的政院顧問鄭宏輝，近日持續走訪新竹各地，傾聽民意的同時，也協助在臉書上分享，讓商家被民眾看到的機會大增。日前他前往一間製作養生包子、饅頭的店家，老闆透露遇到最主要的問題是「學徒不好找」，鄭宏輝因此表示，在鼓勵年輕人學習技術的同時，也會完善相關制度，讓更多人勇於創業。

鄭宏輝昨（22）日在臉書分享一間製作養生包子、饅頭的商家。他指出，該老闆嚴選食材的堅持，吸引來許多顧客；老闆並透露他的廠房每日可以製作約1500個饅頭，但就算從早做到晚還是遠遠不夠賣，最主要的原因就是「學徒不好找」。

鄭宏輝指出，該饅頭店為追求饅頭新鮮，都是每天一大早開始製作，不是一份簡單的工作，老闆希望能夠有更多的年輕夥伴加入，學習技術、勇敢創業，發展自己的事業藍圖。

鄭宏輝說，各行各業都有一段「辛苦談」，每個師傅或創業家過去也都有當學徒的過程，因此在鼓勵年輕人學習技術的同時，他也說會進一步完善創業環境與制度，希望能夠支持更多勇於追求夢想的創業夥伴！