家家有本難念的經，很多時候不只是父母為孩子感到頭疼，反過來孩子也可能被父母所擾，資深媒體人呂文婉，就在節目上分享一則真實案例，一名單親媽透露，自小父母離異，是由叔叔將她拉拔長大，沒想到成年後接到失聯的父親來電，要求她養育，讓她當場錯愕，只能告上法庭解決。

呂文婉在《新聞挖挖哇》節目上分享這則案例，表示一名住在台南、1988年生的鄭小姐，訴苦出生6個月時父母就離婚了，她是由叔叔撫養長大，但也因此家境艱困，求學時得選擇建教合作學校，半工半讀來養活自己，故事的另一個主角是她的生父，鄭小姐透露爸爸在她長大的過程中失聯缺席，只知道他曾多次入監服刑，從來沒來探望過女兒。

而33年過去，鄭小姐有自己的生活，在雲林一家工廠工作，月薪就是台灣基本薪資而已，加上33歲的她育有1女，經濟上算是拮据，讓她料想不到的是，這時生父突然打電話給她，開口就是「要求養育」，讓她相當錯愕，也感到非常無奈，最後只能跟生父對簿公堂，法院最終判決鄭小姐不必對父親履行扶養義務。

呂文婉身為單親媽，擔心前夫若落難，會反過來聯絡女兒，要求扶養。(翻攝自呂文婉get in TOUCH臉書)

呂文婉表示，聽聞這則案例後，身為單親媽媽的她不禁擔心，如果前夫成了流浪漢，會不會打電話給女兒求援，也擔心前夫會以曾經養育過女兒為由，去跟她爭撫養權，但律師馬在勤表示，法律上有分民事的扶養義務跟刑事的遺棄罪，法官會根據個別的情況，酌情作出判決，而這兩種有著截然不同的判定考量。