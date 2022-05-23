昨日傳出快篩呈現陽性的民進黨立委高嘉瑜，今在臉書公布PCR結果呈現陽性，證實確診，CT值為18。

高嘉瑜在臉書發文表示，自己收到PCR結果通知，「毫無懸念」PCR陽性確診，CT值18。

而她也實測松山機場快篩站PCR，結果顯示24小時出爐。