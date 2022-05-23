「毫無懸念」高嘉瑜PCR陽性 CT值曝光 16:022022/05/23 中時新聞網 焦捷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委高嘉瑜。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昨日傳出快篩呈現陽性的民進黨立委高嘉瑜，今在臉書公布PCR結果呈現陽性，證實確診，CT值為18。 高嘉瑜在臉書發文表示，自己收到PCR結果通知，「毫無懸念」PCR陽性確診，CT值18。 而她也實測松山機場快篩站PCR，結果顯示24小時出爐。 桃園廣明實業工人6米高觸電墜地亡 PCR陽性 汪小菲張穎穎驚爆同居中 「相約下樓做PCR」畫面曝光 宅神爆近10萬人送PCR沒驗 陳時中解釋原因了 #PCR #高嘉瑜 #CT值 #陽性 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 3例兒童重症 2人併發腦炎 04:102022/05/23 生活新聞 今年死亡個案最小 1歲男嬰染疫 午睡到一半就走了 14:102022/05/23 生活 《黃金歲月》第3位演員確診！蘇炳憲緊急暫停所有工作 14:002022/05/23 娛樂 老翁打3劑 快篩陽全身狂抖1小時亡 他嘆：誰說像感冒 12:502022/05/22 生活 藥物慢半拍 民嘆沒重症病死是萬幸 04:102022/05/23 生活新聞 黃珊珊》65歲以下一定要PCR才能認定確診的原因 09:342022/05/23 生活 半夜咳醒 高嘉瑜自曝快篩陽：一切都來得無聲無息 12:552022/05/22 政治 北市今＋9645 四大篩檢站累計服務4435人 16:412022/05/22 生活 狂刷健康存摺等PCR結果 高嘉瑜：真的很怕 13:532022/05/23 政治 國中會考發燒、嘔吐 9考生快篩陽離場 04:102022/05/22 社會新聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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