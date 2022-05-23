本土疫情未平，中央流行疫情指揮中心公布最新醫療量能統計，台北市專責及負壓病房空床率掉到3成以下，僅有29.8％，新北維持32.2％，全國整體達44.2％。外界關心兒童收治量能是否充足，指揮中心表示，兒童加護病床預計在兩天內擴增到100床以上。

至於兒童患者收治量能，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前分為3級收治方式，共有60家醫院負責「兒童綠色通道」，另有26家重度級的急救責任醫院，負責收治兒童中重症個案，如果是腦炎、心臟相關重症個案，則由16家醫學中心收治；醫院之間的轉送作業，都由REMOC（緊急醫療網）各區專人24小時值班調度。

羅一鈞指出，兒童專責病房量能方面，預計增加到800多床，但會視各區疫情情形而定，不一定在兩天內完全達到；至於兒童專責加護病房方面，原先只有21床，預計明後天就會達到100床以上。

另外，近日有洗腎患者反映，指揮中心明明公布北市有3成空床，但從早上等到半夜才被醫院收治。羅一鈞說明，目前分流收治條件也未要求洗腎患者一定要住院，各縣市都有成立專責洗腎院所，確診者如有洗腎需求，應由各衛生局或居家照護團隊安排到指定院所洗腎，通常會利用周二、四、六的夜班進行最後一班的洗腎。

羅一鈞指出，因為洗腎患者平時大多是到洗腎中心或診所，專責院所以基層診所為優先，醫事司會提供輔導和獎勵津貼，腎臟醫學會過去幾周也協助積極輔導。