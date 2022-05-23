美國職業摔角聯盟WWE最近爆發選手不配合劇本演出的風波，兩位女選手莎夏班克絲（Sasha Banks）、娜歐米（Naomi）在本月中的《周一生猛夜》忽然拒絕出賽，逕自離開體育場。依據各方報導與WWE事後聲明，這次的事件似乎是兩人不滿賽事安排，WWE本周宣布將兩位女將「無限期禁賽」。

班克絲、娜歐米是現任女子雙打冠軍，她們當天賽前被告知要參加主賽「6人大混戰（Six Pack Challenge）」，勝出者成為Raw單打冠軍的挑戰者。然而這兩人的不滿登時爆發，她們提著自己的行囊（通常很大一箱，因為WWE是巡迴演出）走進人力主管的辦公室，把她們的冠軍腰帶放在桌上之後揚長而去！她們兩人不喜歡公司對賽事與劇情的安排，班克絲曾經直接向老闆文斯麥馬漢（Vince McMahon）陳情，但沒有被接受。

PWInsider爆料WWE的計畫是讓娜歐米贏得6人大混戰，然後在6月的「地獄鐵籠戰」輸掉Raw單打冠軍戰。同時班克絲也被安排在當日敗給Smackdown女子單打冠軍。WWE聲明指出，她們兩人不滿公司輕視雙打冠軍，也不喜歡6人混戰裡安排的對手。《周一生猛夜》的主賽最後臨時改回一場女子單打賽。除了禁賽之外，WWE宣布除去班克絲與娜歐米的雙打冠軍頭銜。

這不是班克絲第一次與公司鬧彆扭，她在2019年同樣因為不滿雙打冠軍的安排，老闆讓她離開4個月之後才回歸。班克絲與幾位非裔流行歌手有血緣關係，饒舌巨星史努比狗狗（Snoop Dogg）是她的堂兄。