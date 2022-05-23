超級沒公德心！有名女網友日前在IG上發現，某網美到某家餐廳用餐，在外等候時，竟抓起店家放在門口外的3隻觀賞魚，嘻嘻哈哈喊著「要擲筊」，最後竟把3隻魚摔回魚缸內，一旁友人不時尖叫、也大笑，一夥人似乎玩的很開心；網友一見影片罵爆「這個太扯了 」、「長那麼大還這麼缺德」。

一名女網友在「Dcard」論壇發文，她表示在滑IG看到離譜的事情，並轉PO某網美IG限時動態，從影片中可見，該網美抓起店家外魚缸內的3隻觀賞魚，並將觀賞魚排列在一旁的座椅上，再用手去盛水澆在魚身上喊「可不能死掉」、「要擲筊」，便將3隻魚抓到手上，然後在以擲筊姿態上下擺動3下後，在雙手晃到最高點時，放開手中的魚，將魚摔入魚缸內，影片伴隨的尖叫聲、笑聲，網美們似乎玩的很開心。

網美將3隻魚，用雙手高高舉起，舉到最高點時，放開雙手將魚摔入魚缸內。（翻攝自Dcard）

影片一出，網友紛紛留言表示「什麼人都有」、「為什麼做這些事還敢po出來」、「別人養的魚還隨便這樣對待」、「荒謬死」、「這篇真的可以公審10次」、「這個太扯了 」、「長那麼大還這麼缺德」、「到底家人有沒有教過小孩」、「到底有什麼毛病」、「到底在幹嘛」、「超級沒有公德心」。

影片曝光後引起網友罵翻，網美事後也將影片刪除，並發限時動態表示「本人與兩位朋友對於今日上午於老XX台中公益店門口魚塘玩弄店家觀賞魚等不當行為表示歉意，當下經店家與朋友制止後也已跟店家道歉，各位網友諸多理性言論我方已深感指教，日後不再有此行為發生」。