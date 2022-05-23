國民黨醫療委員會指出，近日蔡政府加大力道鼓吹，不需畏懼感染Omicron，可以產生抗體，似乎暗示民眾感染是好事，陳時中又誇稱目前感染數據下降，代表控制得宜，顯然與民政，但事實真相是，民眾不畏懼感染，是恐懼在毫無準備的蔡政府指引下感染，而Omicron造成兒童腦炎，台灣發生最多個案，更是嚴重警訊。

國民黨醫療委員會表示，民眾不是畏懼感染，而是恐懼在毫無準備的蔡政府指引下感染；感染數據下降並非疫情中心管控得宜，而是多數民眾不想等待PCR，有症狀或快篩陽，就自己尋求救治管道，另外，民眾不敢出門、自主停課都是原因，更遑論還那些數不盡的黑數，請陳時中面對事實，不要再玩弄數據。

國民黨醫療委員會說，Omicron的輕症並非簡單的傷風感冒，諸多民眾都出現非常難過的身體病痛，已經造成海嘯般的民怨；Omicron 沒有獲得良好的治療，會留有後遺症，由於政府沒有事前善盡告知預防或治療長新冠的解方，將有更多因政府失職下所導致的長新冠受害者。

國民黨醫療委員會指出，未滿5歲兒童，在欠缺疫苗保護的前提下，就「被迫」接受「與病毒共存」政策，非常殘忍，而5至11歲兒童明明就可事先施打安全性較高的疫苗，而陳時中與蔡政府竟未幫這些兒童接種前，就草率地「讓脆弱的兒童與病毒共存」，更是非常不負責任的做法。

國民黨醫療委員會呼籲，Omicron造成兒童腦炎，台灣發生最多個案，是嚴重警訊；12重症5腦炎都是在發燒時期出現，非常可能是「病毒性腦炎」，不是「免疫性腦炎」，二者差別是「病毒性腦炎」預後狀況不理想。

國民黨醫療委員會認為，政府輕忽兒童染疫狀況，特別是未滿5歲的兒童，既沒有疫苗可以接種，又沒有好的藥物能夠治療，處境非常危險，目前全台均須高度警戒，不能再讓染疫發燒兒童居家隔離，一定要充份準備有效單株抗體或高抗體效價恢復期血漿，讓兒童在發病早期得以應急使用；政府必須儘快研究腦炎原因，推動「全國性的預防兒童重症試辦計畫」。