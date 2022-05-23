台南市23日新增4495例確診，仍處於疫情高原期階段。市長黃偉哲在防疫記者會宣布，將從25日起推出防疫包2.0版，依每位確診者的同住家人，大人1人3支、小孩1人2支計算，合計提供5支快篩試劑；如果同住家人超過此一標準，還可依實際人數，在確診者收到確診通知的隔天，請親友持相關證件前往區公所協助領取。

市府衛生局指出，截至昨日為止，今年累計確診個案5萬3509人，其中2萬3854人已解除隔離，2萬9655人還在隔離中。至於新增個案中，以30至39歲人數最多，有943人，比率21.0％；20至29歲次之，有870人，比率19.4％；0至9歲排第三，有472人，比率10.5％。

黃偉哲還強調，目前發送的防疫包，內有泡麵、零食等防疫物資，但因確診者及家人對快篩試劑的需求更大，為了集中資源讓防疫效能最大化，決定從25日起推出防疫包2.0版，將防疫物資改為快篩試劑、口罩等。

衛生局也補充說，本月18日該局已先發放1萬2000劑快篩試劑，提供全市20家身心障礙福利機構、117家老人福利機構及79家護理之家等機構工作人員使用，全面強化第一線工作人員的防護措施，並降低機構住民的感染風險。此次推出的防疫包2.0版，進一步提供確診者及同住家人快篩試劑後，應能緩解民眾對快篩試劑的需求。

另外，鑑於疫情處於高原期，市府還將增設2支防疫專線：06-3901551及06-2880180，提供民眾諮詢防疫相關問題。市府說，如果市民朋友在防疫期間有就醫後送需求、防疫規定疑問、垃圾清運、學生關懷、獨居長者或身心障礙等弱勢關懷、寵物照顧等問題，都可撥打這2支專線詢問。

至於台南市BNT兒童疫苗即將25日開打，除了國小造冊外，23日零時也在「台南打疫苗」開放網路預約。不過，上午8時之前因預約人數突破6800人，網頁上各區疫苗均掛零，有民眾抱怨疫苗太少，不僅衛生局回應說，中午前共開放約1萬劑，下午會陸續增開疫苗預約；市長黃偉哲也強調，「台南市有3萬多劑，想打的人都打得到」。