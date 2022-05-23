桃園近年發展快速，吸引不少小家庭移入，市府廣設公立、非營利幼兒園，不過市議員張桂綿點出，蘆竹公立幼兒園、南崁公立幼兒園都出現代理教師人數高於正式教師的狀況，憂心師資不穩定恐影響教學。教育局澄清，蘆竹、南崁幼兒園因部分分班有收托、整併的計畫，因此沒有再補正式教師，其餘幼兒園並無該狀況。

張桂綿表示，以蘆竹公幼為例，目前正式教師僅2人、代理教師6人，代理比例為41.94％，代理教師是正式教師的3倍，另外，南崁公幼現有2名正式教師、12名代理教師，代理比例更高達53.06％，代理教師是正式的6倍。

張桂綿說，政府積極設立公立、非營利幼兒園是好事，但師生比1：15，若又要同時帶特教生實在太吃緊，不少就讀相關科系的畢業生無意願待在幼教行業，但幼兒園又需要相關科系才能任職，建議放寬讓有興趣或二度就業的婦女可在短期間內取得任職資格。

教育局表示，目前公幼正式教師有731人、代理教師有49人，幼兒園並無規範需有多少名正式教師，僅大班規定須配置1名正式教師，為此每班若學生數達15人，常態性會配置2名教師與1名教保員，不過因偏鄉學校招生不足，有些班級學生數長期不到一半，會控管員額以代理教師進用，避免教師超額。

教育局澄清，蘆竹幼兒園新莊分班、南崁幼兒園五福分班及南興分班等因建物無使用執照、用途不符合規定且與社區活動中心共用的情形，部分分班已有規畫收托、整併至其他新建幼兒園。如南崁幼兒園五福分班預計整併至新建的中山非營利幼兒園，將於2023年停止招生、2024年停托，才沒有繼續招聘正式教師。

教育局說，公、私幼如有師資不足或因應疫情於進用人力有困難者，可依幼兒教育及照顧法與相關規定，檢附相關資料函報教育局後可申請教師或教保員代理人員資格放寬，可聘用高中職以上幼保相關科系畢業者擔任助理教保員，大學以上畢業且於任職前2年內或任職後3個月內接受基本救命術8小時以上及安全教育相關課程3小時以上者可擔任教師或教保員代理人員。