陳智菡批「暗槓」防疫資訊 陳時中：柯市長預估比較準確

雙北疫情延燒，台北市政府發言人陳智菡昨天直指中央「暗槓」重要防疫資訊，認為疫情指揮中心4月時評估疫情將爆發，卻沒有通知雙北。指揮中心指揮官陳時中不甘示弱回應「柯市長預估的準確很多，他也常常在預估！」並表示預估疫情各有數學模型，如果北市府覺得有需要，可以行文來索取。

對於陳智菡指控「暗槓」防疫重要資訊，陳時中表示，發言人可能對這個不是很了解，預估疫情各有數學模型，指揮中心會做相關預估，底下有區管中心和地方衛生局合作，資料是公開的，如果台北市政府覺得需要什麼資料就行文來，我們會一一提供。

台北市議員應曉薇指出，北市府所屬機關從4月1日到5月19日有將近5000人確診，但北市府在一個半月前就預告疫情可能一發不可收拾，遺憾中央沒有提高警覺。陳時中表示，染疫都沒有錯，沒有人想要染疫，但這件事從個人、地方政府、企業、中央政府都有責任在，如果議員指責台北市政府沒有管理好，「我覺得大可不必」，中央也沒辦法直接下去看北市府內部管理，不要互相怪誰染疫，每個人把自己份內事情做好，這是疫情裡面最基本的態度。

台北市民進黨部新任主委昨天出爐，由「英系」台北市議員張茂楠拿下，外界認為這代表衛福部長陳時中6月參選台北市長的機率大增，民進黨可能在6月疫情趨緩時提名。陳時中對此簡短回應「可能要問黨部的人，我沒有參與這個事情」。