新北今新增1萬5708例確診，居隔列管4萬5743人，居家照護有12萬5152人。(新北市衛生局提供)

新北今新增1萬5708例確診，居隔列管4萬5743人，居家照護有12萬5152人，可解隔2萬298人、預計康復解隔1萬4306人。新北市長副市長劉和然表示，今確診數呈現稍微減少，但因適逢假日，仍需觀察兩、三天才會比較明朗。

劉和然說，依據居家照護執行及解隔人數曲線圖，4月11日新北率先執行居家照護，迄今居家照護人數已超過30萬，代表當時此決策不只該做，畢竟對的政策如果時間沒拿捏好也會喪失契機，新北在浪頭上，可以看得比各縣市看得更遠、看得更明朗。

劉和然指出，有時候市長侯友宜急不是急在政策可不可做，而是時間點到了，各縣市不同因疫情有快或慢，新北就是走在最前線，所以才會不斷向中央反映，地方第一線看到的契機會比中央更精準、確實。

另被問到與中央聯絡頻率？新北市衛生局長陳潤秋說，之前因居隔單與法傳系統問題及長者慢性病患是否能提早評估用藥，都會持續跟中央反映；劉和然補充，侯市長之前打了超過10通電話給部長陳時中，希望把第一線問題反映給中央，重點是反應過後作法，到現在最急迫的是「快篩陽視同確診」，所以不斷呼籲請中央盡快全面實施，強調新北只要發現問題就會透過管道跟中央反映，最近最在意的是，反映過後中央怎麼面對跟處理，有些政策重點在時間點，錯過時間點不只讓確診者恐慌，並造成對方實質身體的傷害。