北極星-KY(6550)辦理上市前現增發行新股公開承銷，20日完成競價拍賣開標，合格投標量達16,551張，得標均價84.57元，吸引法人高度參與。北極星將在5月24~26日辦理公開申購，承銷價82元，公開申購張數為3,450張，以今(23)日收盤價105.5元來計算，抽中的投資人可有23,500元的價差，該公司預計6月6日掛牌上市。

北極星藥業-KY發展中的癌症新藥ADI-PEG 20主要應用於肺間皮癌、軟組織肉瘤、肝癌以及腦癌四大新藥產品線；且該公司在美國及中國皆有cGMP蛋白質藥廠，具備自主開發能力與生物藥委託開發暨生產服務(CDMO)。

ADI-PEG 20臨床試驗3大策略包括聯合用藥、精準治療、增進放射線治療的療效；其主要機轉是利用正常細胞與癌細胞在合成精氨酸的功能性差異所設計，這一種機制與市面上所有用於一般癌症治療的化療或荷爾蒙藥物完全不同，人體的正常細胞較不會受到ADI-PEG 20所影響。

ADI-PEG 20早期於全球進行的臨床試驗共有24個，以常見不良反應事件評價標準等級相較，顯示ADI-PEG20副作用與安慰劑相當，證明其藥物毒性遠低於一般癌症藥物，對比化療、免疫治療及多種療法引起的副作用，ADI-PEG 20聯合用藥治療的潛在市場龐大，其未來發展潛力不容小覷。