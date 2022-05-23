安泰銀(2849)今（23）日召開線上法說，展望2022年下半年，雖有疫情、通膨及地緣政治等變數，安泰銀仍維持審慎樂觀看待，做好準備迎接變化。業務策略則將聚焦收益能力、資金運用、營運效能、數位發展及風險管理5大面向。

安泰銀2022年首季淨收益15.62億元，季增5.66％、年增13.4％，為近9季高點。稅後淨利6.8億元，季增達48.02％、年增達21.03％，每股盈餘（EPS）0.35元，雙創近2年高點。資產報酬率（ROA）0.8％、股東權益報酬率（ROE）7.84％，優於去年底及同期。

其中，安泰銀首季利息淨收益9.58億元，季增2.38％、年增10.93％，為近2年半高點，其他淨收益2.54億元，季增達2.14倍、年增達1.65倍。不過，手續費淨收益3.49億元，季減24.31％、年減16.38％，為12年來低點。

安泰銀財務長陳琬鈺表示，透過明確市場定位及精進資產負債管理能力，核心業務動能穩健，放款及投資部位獲利帶動利息及其他淨收益成長。手續費淨收益下滑，主因市場波動加劇影響理財客戶投資意願，使信託類產品銷售下滑，但保險產品銷售及手收均有成長。

安泰銀擁有穩健的存放款組合、嚴謹成本控管及卓越的資本水準，去年底普通股權益比率16.5％、資本適足率17.69％，均位居國銀第二，遠高於同業平均11.96％與14.8％。截至首季底資本適足率17.72％，第一類資本比率及普通股權益比率為16.54％。

在強健的核心資本支持下，安泰銀追求以放款為主的資產成長，以提升獲利表現。首季底放款餘額2190億元、季增1.11％，存款餘額2905億元、季增2.32％，存放比雖降至75.4％，仍優於國銀平均69.8％。淨利息邊際（NIM）1.19％、淨利差1.15％，均季增0.05個百分點。

安泰銀首季逾放率0.66％、備呆覆蓋率239.6％，遜於去年第四季0.57％、264.61％，優於優於去年同期0.97％、160.88％，總放款覆蓋率提升至1.59％，優於國銀平均1.33％。陳琬鈺說明，首季呆帳提列0.93億元，年增達3.23倍，主因去年同期有較大筆呆帳回收轉銷。

陳琬鈺表示，安泰銀逾放比高於國銀平均，主因放款規模較小，只要有少數較大筆逾放案就會使逾放比明顯攀升，但目前這些個案均為足額擔保，相信透過持續催理就能足額回收。未來將優化新承作授信案件品質及強化催理績效，降低未來逾放發生機率及確保債權回收。

安泰銀今年業務發展聚焦3大重點，包括：一、拓展目標客群及利基業務，穩健擴增高品質授信資產，提升利息淨收益。二、強化客戶數位足跡與數據分析運用，落實精準行銷。三、推動ESG治理，並融入相關營運管理工作，奠定永續經營基礎。

針對與國票金合併案進度，陳琬鈺表示，目前雙方仍按合約精神推進，但國票金尚須整合內部少數股東意見、解決訴訟爭議，安泰銀將持續關注相關調處進度，若10月13日合約期滿前未能獲得圓滿處理，將依屆時狀況評估合約是否展延或終止。

陳琬鈺強調，無論最終合約是展延或終止，安泰銀所有決策均以追求員工、股東最大利益為基礎，並在符合法規及主管機關要求下審慎推進。