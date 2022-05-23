韓國股市周一收盤小漲，為連續第二天上漲。人們對通膨放緩和中國放鬆新冠封鎖抱有希望。韓元兌美元匯率上漲。

南韓KOSPI指數周一收漲8.09點或0.31%，為2647.38點。成交量中等，為6.311億股，價值7.7萬億韓元(約60.9億美元)。

Mirae資產的分析師Seo Sang-young說，美國市場波動壓抑了南韓股市，抑制了投資者情緒；然而中國刺激經濟的積極努力，以及計畫放鬆新冠封鎖措施，讓投資者鬆了一口氣。

投資者將密切關注美國聯準會的會議記錄公布，以及美國個人消費支出。聯準會使用個人消費支出，作為衡量通膨的關鍵指標，將於本周稍晚時候公布。

美國總統拜登在東京表示，他將考慮降低對中國商品的關稅。投資者對通膨的擔憂因此得到緩解。

與此同時，上海周日開始允許部分公共交通重新通行，距離該市因新冠疫情而實施嚴格封鎖已有大約50天。

在首爾股市，股價表現喜憂參半，生物股和汽車股上漲，而公用事業股和煉油股下跌。

現代汽車上漲0.8%，為18.8萬韓元。疫苗生產商SK生物科技上漲4.72%，至13.3萬韓元。此前韓國和美國在上周的兩國領導人峰會後宣布，計畫深化經濟合作，特別是在半導體、電池、生物和未來交通領域。

國有的韓國天然氣暴跌3.22%，報4.21萬韓元。頂級煉油商SK創新下跌0.95%，至20.9萬韓元。

市場領頭羊三星電子下跌0.15%，報6.79萬韓元。

韓元兌美元匯率收於1264.10韓元，比上周五收盤時上漲4.0韓元。