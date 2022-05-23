台中市公布PCR給藥得來速，每日篩檢服務人次。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市23日本土確診新增7140例，並新增5人死亡、5名中重症。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市衛生局長曾梓展指台中市23日新增5人死亡、5名中重症。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市今（23）日本土確診新增7140例，並新增5人死亡、5名中重症，死亡案中最年輕的是43多歲有藥癮的男子，已打了3劑仍因病毒感染造成心肺竭死亡，還有2名91、95歲長者，都是被被照顧者發現已無呼吸、心跳送醫不治，PCR採檢確診。

台中市衛生局長曾梓展表示，台中市23日新增7140例，其中有12歲以上幼童有1080人佔15.3％，而23日也新增5例中重症病患，年齡多從31歲到88歲，1人沒有接種疫苗，而有3人已完整接種3劑；最年輕的是31歲有氣喘病史的女性，已接種3劑，因血氧下降收治住院，累計目前台中市有61名中重症患者，其中31人插管，58人在加護病房救治。

今天台中市確診人數雖然較前兩天都低，但也有5人死亡，年齡從43歲到95歲，最年輕的為43歲男性，其有藥癮病史，使用美沙冬治療，卻仍因新冠病毒感染，出現肺炎、敗血症而死亡。

另有兩名長者是死後才確診，1名為95歲有慢性阻塞肺病的爺爺5月19日突無生命徵象，送醫不治，1名91歲因失智、帕金森症住在機構的爺爺，5月20日也被照顧者發現沒有呼吸心跳，送醫不治，兩人都死後PCR採檢確診。

台中市長盧秀燕也在防疫記者會上表示，昨日週日中央公園PCR給藥得來速，台中榮總醫院一共開設3線篩檢動線，篩檢人數949人，看診人數680人；海線童綜合醫院開設1線篩檢動線，還有2線看診動線，篩檢人數835人，看診人數805人，兩個大型篩檢站一共篩檢1784人，其中1485人看診拿藥，非常感謝榮總、童綜合醫院以及台中各大醫療院所、診所，開設篩檢站替市民看診、給藥，向醫護人員致敬。

另外，盧秀燕指出，台中市防疫關懷包中原有血氧機，可以透過儀器監測健康狀況，嘉惠有需要的民眾，許多市民也十分滿意，但回收情況不甚理想，加上部分民眾沒有需要，市府改成「詢問制」方式給予血氧機。目前民眾使用中的血氧機約2156台，隔離期滿後應回收5400台，已經回收1862台，回收率從原來約10 ％，成長至34.5％，成長逾3倍，市府將持續溝通，回收更多血氧機。