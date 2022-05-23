蔡英文總統被外界質疑「過疫情而不入」，北市也痛批蔡總統「暗崁」重要防疫資訊、草菅人命。台北市副市長黃珊珊23日表示，台灣是同島一命，都是同樣一個生命共同體，不要再分彼此，中央到地方一起合作，公平就好，她炮轟中央，即使知道疫情要爆發的資訊也沒用，藥品、兒童疫苗、快篩劑都沒準備好。

蔡總統昨前往新北市完成民進黨職投票，被外界認為「過疫情而不入」，總統府回應蔡總統關心各地的防疫不會減少，北市府發言人則打臉，指揮中心4月時早已評估疫情即將大規模爆發，防疫會議僅邀綠營首長未找雙北市，事後總統也沒告知雙北，如果蔡總統真的視民如子，就不會把重要防疫資訊「暗崁」草菅人命，被不公平對待、被拋下的不是台北市長柯文哲或新北市長侯友宜，而是數百萬的台灣人民。

黃珊珊今指出，台灣是同島一命，都是同樣一個生命共同體，不要再分彼此，她沒有接到總統電話，不曉得其他同仁有沒有，總統開會有關心北市，希望有機會可下來關心第一線基層，中央到地方一起合作，不希望分彼此，公平就好。

她表示，這個資訊從春節開始，大家已發現國外有嚴峻疫情，自己也做很多研究，3月時一直說沒有道理台灣這麼安全，上海、香港、日韓疫情嚴重，台灣不太可能可自外於疫情，3月中比較擔心從14天入境管制改成10天後，當時也預計3月17日10天後的2周疫情會延燒起來，這個資訊不需要暗崁。

黃珊珊說，做過研究就知道，也就是柯文哲在3月預估4月疫情爆發，重點在於知道這個資訊做好準備沒有，回過頭來看即使知道資訊也沒做好準備，包括藥品、兒童疫苗、快篩劑。

她強調，資訊是打仗最基本情報，中央也有相關資訊，地方有研究也大概推估得到，重點在於是否一起做好準備，市府相信防疫物資中央會超前部署，但顯然開放過程中央沒有跟著步驟做好準備。